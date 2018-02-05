ММК обучил новым навыкам более четырех тысяч магнитогорцев

14:18 05 февраля 2018 0

Вопросу правового ориентирования уделят внимание и в нынешнем году Фото: пресс-служба ПАО «ММК»

В 2017 году более четырех тысяч членов профсоюзной организации ММК приняло участие в различных учебных проектах. На занятия ходили как председатели структурных подразделений организации, так и участники производственных собраний. В роли преподавателей выступали тренеры Челябинского учебно-методического центра профсоюзов, Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» и специалисты профсоюзного движения региона.

Самым многочисленным образовательным курсом стал проект обучения представителей общественного контроля в сфере охраны труда — профсоюзных уполномоченных по охране труда. Почти 600 работников, выбранных коллективами в подразделениях группы ММК на эту общественную должность, изучили сформированный для них набор дисциплин. Принципы обеспечения охраны труда на предприятии, государственного регулирования в этой сфере, права профсоюзов при проведении специальной оценки труда, ведение документации и знакомство с обязанностями в этой сфере, как работодателя, так и работников — все это составило основу образовательного курса для уполномоченных по охране труда.

Помимо этого, профсоюзы проходили обучение в программах «Школа лидера», «Логистика ресурсов», «Профсоюзная школы правовой грамотности» и других. Школа правовой грамотности продолжит работу и в 2018 году. Там, на встречах с профсоюзным юристом, студенты смогли не только ознакомиться с новыми аспектами законодательства, но и получить юридическую консультацию по интересующим вопросам прямо на рабочем месте.

В 2018 году ММК также планирует включить в образовательный процесс профгруппоргов. Более 800 работников сегодня занимают эту общественную должность. Все они пройдут специальные обучающие программы.