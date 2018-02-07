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07 февраля 2018
15:01  07 февраля 2018 1

Фанаты обсуждают поцелуй Димы Билана с собакой. ВИДЕО

Билан провел январские каникулы под солнцемФото: Дима Билан, Instagram

Популярный исполнитель Дима Билан поделился в Instagram фотографиями и видеороликами из отпуска в южных странах. Под одним постом, на кадрах которого собака пытается слизать с его обгоревшего на солнце лица крем, артист подчеркнул верность и искренность этих животных.

«Собакену плевать на мой внешний…а вот внутренний волнует.)) Подавай чистоту и искренность глубин) А я сгорел на солнце пару раз», — подписал видео певец, сообщают «Дни.ру». Фанаты Билана умилились эмоциями исполнителя и поделились своими. «Нормальный внешний вид, нам тоже важна внутренняя твоя планета)… Трогательно… Две моих безумных любви… Хорошо бы, чтоб люди такими были. Смотрели не на внешнее, а углублялись в суть… Это ли не доказывает, что собакены — лучшие друзья человека?» — прокомментировали подписчики звезды.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дима Билан пригласил на сцену во время своего концерта в Москве тюменскую модель, Мисс Мира — 2008 Ксению Сухинову. Совместно они исполнили одну из композиций певца и поделились кадрами с мероприятия в соцсетях.

Ксения Томашова
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