Популярный исполнитель Дима Билан поделился в Instagram фотографиями и видеороликами из отпуска в южных странах. Под одним постом, на кадрах которого собака пытается слизать с его обгоревшего на солнце лица крем, артист подчеркнул верность и искренность этих животных.
«Собакену плевать на мой внешний…а вот внутренний волнует.)) Подавай чистоту и искренность глубин) А я сгорел на солнце пару раз», — подписал видео певец, сообщают «Дни.ру». Фанаты Билана умилились эмоциями исполнителя и поделились своими. «Нормальный внешний вид, нам тоже важна внутренняя твоя планета)… Трогательно… Две моих безумных любви… Хорошо бы, чтоб люди такими были. Смотрели не на внешнее, а углублялись в суть… Это ли не доказывает, что собакены — лучшие друзья человека?» — прокомментировали подписчики звезды.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Дима Билан пригласил на сцену во время своего концерта в Москве тюменскую модель, Мисс Мира — 2008 Ксению Сухинову. Совместно они исполнили одну из композиций певца и поделились кадрами с мероприятия в соцсетях.