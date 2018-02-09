Жители Екатеринбурга ожидают сноса телебашни в центре уральской столицы. Инсайдеры утверждают, что это произойдет без предупреждения и может случиться в любую секунду. Так, вечером 8 февраля подготовительные работы на объекте уже напугали горожан: в окрестностях недостроя раздались взрывы и на землю полетели осколки бетона.
«URA.RU» запускает видеотрансляцию, чтобы следить за процессом в режиме онлайн. Так наши читатели смогут первыми увидеть одно из самых важных событий 2018 года для истории Екатеринбурга.
Напомним, официально снос телебашни запланирован на апрель 2018 года, чтобы накануне выборов президента РФ не вызвать массовые протесты общественности. Между тем ранее появилась информация, что самый известный долгострой Екатеринбурга могут снести до выборов. При этом взрыв будет внезапным, чтобы сторонники сохранения башни не успели вмешаться.
Отметим, архитекторы уже придумали, как сохранить башню и удовлетворить желания УГМК, которая планирует построить рядом с ней ледовую арену. В то же время городские активисты активно продают провокационные открытки, посвященные исчезновению знакового для Екатеринбурга объекта.