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15 февраля 2018
14 февраля 2018
21:26  14 февраля 2018 10

Стало известно, почему второй «черный ящик» Ан-148 нельзя расшифровать

Специалисты столкнулись с проблемой при расшифровке самописцаФото: сайт Межгосударственного авиационного комитета
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Речевой бортовой самописец разбившегося в Московской области Ан-148 не могут расшифровать из-за отсутствия коннектора, который соединяет плату со звуконосителем. По данным СМИ, элемент разрушился во время столкновения воздушного судна с землей.

По информации «Федерального агентства новостей», коннектор — это специфическая деталь, достать такую же можно только у производителя — украинского государственного предприятия авиационной промышленности «Антонов». Сейчас с уполномоченным представителем бюро по расследованиям Украины активно ведутся переговоры. Теперь скорость расшифровки данных напрямую зависит от партнеров из Киева, пишет «Национальная служба новостей».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля при взлете из столичного аэропорта Домодедово. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Как ранее сообщало «URA.RU», президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным предложил российской стороне помощь в расследовании причин авиакатастрофы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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