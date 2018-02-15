{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
13 февраля 2018
Главные новости Югры
16:45  15 февраля 2018 1

Депутаты Сургута сами себе запретили выбирать нового мэра

Заседание Думы города и брифинг депутатов. Сургут, красноярова надежда, Кириленко Артем, жердев алексей
Вице-мэр Алексей Жердев (на фото слева) может временно возглавить город в случае отставки мэра Шувалова. Нужно всего лишь заявление в судФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте приняты поправки в устав города, которые при определенных условиях не дадут возможность выбрать нового градоначальника. Решение было принято в четверг, 15 февраля, на заседании гордумы.

Основанием для поправок в устав стали изменения в федеральном законодательстве, которые касаются системы выборов мэра, принятой в Сургуте — главу города отбирают депутаты по результатам рассмотрения кандидатур конкурсной комиссией. Именно так был выбран Вадим Шувалов, а до этого на второй срок переизбирался Дмитрий Попов.

Поправка в устав звучит так: «В случае, если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об отрешении от должности Главы города либо на основании решения Думы города об удалении Главы города в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума города не вправе принимать решение об избрании Главы города до вступления решения суда в законную силу».

Статья по теме
В Сургуте введено внешнее политическое управление

Фактически это означает, что в случае своей отставки мэр Сургута сможет обратиться в суд, что не позволит депутатам избрать нового главу. Судебные тяжбы с привлечением всех инстанций могут длиться несколько лет, а в это время исполнять обязанности градоначальника будет один из вице-мэров, например, Алексей Жердев. Любопытно, что избежать такого развития событий можно, поменяв систему выборов главы Сургута — например, вернув всенародное голосование.

Как ранее сообщало «URA.RU», Наталья Комарова запустила новый формат работы в территориях — губернатор объезжает все муниципалитеты ХМАО. В местной элите активно обсуждается версия, что глава региона проводит масштабную ревизию состояния дел на местах, а после марта 2018 года в регионе ряд мэров будут отправлены в отставку. Одним из фигурантов этого списка принято считать Вадима Шувалова.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров