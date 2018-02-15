Депутаты Сургута сами себе запретили выбирать нового мэра

16:45 15 февраля 2018 1

Вице-мэр Алексей Жердев (на фото слева) может временно возглавить город в случае отставки мэра Шувалова. Нужно всего лишь заявление в суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте приняты поправки в устав города, которые при определенных условиях не дадут возможность выбрать нового градоначальника. Решение было принято в четверг, 15 февраля, на заседании гордумы.

Основанием для поправок в устав стали изменения в федеральном законодательстве, которые касаются системы выборов мэра, принятой в Сургуте — главу города отбирают депутаты по результатам рассмотрения кандидатур конкурсной комиссией. Именно так был выбран Вадим Шувалов, а до этого на второй срок переизбирался Дмитрий Попов.

Поправка в устав звучит так: «В случае, если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об отрешении от должности Главы города либо на основании решения Думы города об удалении Главы города в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума города не вправе принимать решение об избрании Главы города до вступления решения суда в законную силу».

Фактически это означает, что в случае своей отставки мэр Сургута сможет обратиться в суд, что не позволит депутатам избрать нового главу. Судебные тяжбы с привлечением всех инстанций могут длиться несколько лет, а в это время исполнять обязанности градоначальника будет один из вице-мэров, например, Алексей Жердев. Любопытно, что избежать такого развития событий можно, поменяв систему выборов главы Сургута — например, вернув всенародное голосование.

Как ранее сообщало «URA.RU», Наталья Комарова запустила новый формат работы в территориях — губернатор объезжает все муниципалитеты ХМАО. В местной элите активно обсуждается версия, что глава региона проводит масштабную ревизию состояния дел на местах, а после марта 2018 года в регионе ряд мэров будут отправлены в отставку. Одним из фигурантов этого списка принято считать Вадима Шувалова.