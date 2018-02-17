Телеведущая Татьяна Арно пообещала посмеяться над результатами Ксении Собчак, которые та продемонстрирует на президентских выборах 18 марта. Заявление прозвучало в ответ на откровения «кандидата против всех», которая назвала Арно «грудастой сукой».
Поводом для «обмена любезностями» стал объемный материал в одном из глянцевых изданий, описывающий карьеру Ксении Собчак. Беседуя с журналистом, она вспомнила неудачу на кастинге телеведущих. «Я …в частности пробовалась на „Афишу“ с Таней Арно на НТВ и дошла с ней до финала. Но выбрали ее. Я рыдала и думала про себя: „Кто эта грудастая сука?!“ Теперь мы с Таней вспоминаем эти времена и смеемся. Ну, а потом меня выбрали на кастинге „Дома-2“. Это была хорошая зарплата, слава», — цитирует starhit.ru слова Собчак.
«Какие замечательные подробности! Не сомневаюсь, что Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта», — прокомментировала Арно откровения соперницы и подруги. Впрочем, как замечают журналисты, пикировки Арно и Собчак происходят столь регулярно, что производят впечатление взаимного «промоушна» двух блондинок.
Ранее Ксении Собчак посоветовали в ходе президентской кампании «пиариться на «Доме-2», напоминает агентство Nation News. Поводом стали юридические несообразности в ее заявлении в Верховный суд с требованием снять с выборов Владимира Путина.