{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
09:13  17 февраля 2018 11

«Посмеемся после 18 марта». Татьяна Арно ответила на оскорбление Собчак

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Среди политических противников Ксении появилась гламурная блондинкаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
все новости сюжета

Телеведущая Татьяна Арно пообещала посмеяться над результатами Ксении Собчак, которые та продемонстрирует на президентских выборах 18 марта. Заявление прозвучало в ответ на откровения «кандидата против всех», которая назвала Арно «грудастой сукой».

Поводом для «обмена любезностями» стал объемный материал в одном из глянцевых изданий, описывающий карьеру Ксении Собчак. Беседуя с журналистом, она вспомнила неудачу на кастинге телеведущих. «Я …в частности пробовалась на „Афишу“ с Таней Арно на НТВ и дошла с ней до финала. Но выбрали ее. Я рыдала и думала про себя: „Кто эта грудастая сука?!“ Теперь мы с Таней вспоминаем эти времена и смеемся. Ну, а потом меня выбрали на кастинге „Дома-2“. Это была хорошая зарплата, слава», — цитирует starhit.ru слова Собчак.

«Какие замечательные подробности! Не сомневаюсь, что Ксении весело, мы же посмеемся после 18 марта», — прокомментировала Арно откровения соперницы и подруги. Впрочем, как замечают журналисты, пикировки Арно и Собчак происходят столь регулярно, что производят впечатление взаимного «промоушна» двух блондинок.

Ранее Ксении Собчак посоветовали в ходе президентской кампании «пиариться на «Доме-2», напоминает агентство Nation News. Поводом стали юридические несообразности в ее заявлении в Верховный суд с требованием снять с выборов Владимира Путина.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров