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Главные новости Челябинской области
08:31  19 февраля 2018 0

Жительница Челябинска обвинила водителя маршрутки в домогательстве

Маршрутки. Челябинск, остановка, маршрутка
Девушка намерена написать заявление в городское управление транспортаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска пожаловалась на водителя маршрутки, который, по ее словам, пытался приставать к ней во время поездки. Инцидент случился в субботу, 17 февраля. Около 16:00 челябинка на остановке «Центральный рынок» села в маршрутку № 9.

«Села на переднее сиденье, дверь открыл водитель. Я подала ему мелочь, он взял мои пальцы и несколько секунд держал их, после чего спросил: „На улице холодно?“. Я сказала: „Нет“. Дальше ехали, водитель ничего не говорил. Когда проезжали остановку „Красного Урала“, водитель начал мне что-то шептать. Я спросила: „Что?“ Водитель еще раз прошептал. Мне послышалось слово „секс“. Но я сказала, что не слышу, что он говорит. После чего он похлопал рукой по соседнему сиденью и сказал подсесть поближе. Я сказала „нет“ и отвернулась. Попросила остановить на остановке „Виктория“ и вышла из маршрутки около 16:45», — цитируют «АиФ-Челябинск» слова жительницы столицы Южного Урала.

По словам женщины, она намерена написать заявление в городское управление транспорта. Ранее депутаты «Справедливой России» подготовили законопроект, вносящий поправки в Административный кодекс РФ, напоминает argumenti.ru. Так, приставания сексуального характера, нежелательное поведение, сексуальные притязания в скрытой или явной форме будут караться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.

Иван Шестак
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