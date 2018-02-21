{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
17:34  21 февраля 2018 1

Челябинские дзюдоисты подали в суд на депутата Госдумы из-за денежного долга

Виталий Пашин Депутат Госдумы Лидер челябинского регионального отделения ЛДПР Челябинск, пашин виталий
Виталий Пашин оплатил часть долга, остальное обещал погасить в ближайшее времяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор спортшколы по дзюдо из Трехгорного Владимир Зайцев подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом депутата Госдумы Виталия Пашина. Причина разбирательства в остаточном долге размером в 1,5 млн рублей, сообщил корреспонденту URA.RU» истец. В картотеке дел суда указано, что первое заседание назначено на 27 марта.

Спор возник в 2012 году, когда Пашин взял у Зайцева в долг 5 млн рублей. Дзюдоист через суд взыскал всю сумму и подал на банкротство депутата. Пашин вернул долг, однако остались проценты в размере 1,5 млн рублей. «У Пашина была возможность в течение 7 дней погасить все в добровольном порядке. Он этого не сделал. Поэтому подали иск о банкротстве», — сказал Владимир Зайцев.

Виталий Пашин заявил, что у иска нет перспектив, поэтому у него нет повода для беспокойства. «Как порядочный гражданин я оплатил долг. Не спорю, что проценты еще должен. Почти половину из них тоже уже заплатил. Скоро погашу остальное. Ну, подали они иск и подали. Меня это не волнует, потому что по такому основанию банкротство невозможно», — сказал парламентарий.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров