Директор спортшколы по дзюдо из Трехгорного Владимир Зайцев подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании банкротом депутата Госдумы Виталия Пашина. Причина разбирательства в остаточном долге размером в 1,5 млн рублей, сообщил корреспонденту URA.RU» истец. В картотеке дел суда указано, что первое заседание назначено на 27 марта.
Спор возник в 2012 году, когда Пашин взял у Зайцева в долг 5 млн рублей. Дзюдоист через суд взыскал всю сумму и подал на банкротство депутата. Пашин вернул долг, однако остались проценты в размере 1,5 млн рублей. «У Пашина была возможность в течение 7 дней погасить все в добровольном порядке. Он этого не сделал. Поэтому подали иск о банкротстве», — сказал Владимир Зайцев.
Виталий Пашин заявил, что у иска нет перспектив, поэтому у него нет повода для беспокойства. «Как порядочный гражданин я оплатил долг. Не спорю, что проценты еще должен. Почти половину из них тоже уже заплатил. Скоро погашу остальное. Ну, подали они иск и подали. Меня это не волнует, потому что по такому основанию банкротство невозможно», — сказал парламентарий.