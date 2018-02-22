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22 февраля 2018
21 февраля 2018
13:34  22 февраля 2018 7

Мэрия Екатеринбурга обозначила свою команду политтехнологов. Стать депутатом гордумы — 18 млн рублей

Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, зал заседаний, гордума, екатеринбургская городская дума, екатеринбургская городская администрация
Каждое из 35 мест в гордуме будет стоить немалых денегФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Администрация Екатеринбурга активно настраивает своих кандидатов на выборы в Екатеринбургскую городскую думу в сентябре 2018 года. По данным инсайдеров, всем, кто будет выдвигаться «под флагами» мэрии, уже поступили технологические рекомендации.

«Потенциальным [кандидатам в депутаты] рекомендуют пользоваться услугами двух политтехнологов — Георгия Гаврилова и Владимира Борзова из группы [Александра] Козенцева. Цена для каждого кандидата за все этапы, праймериз и выборы — 18 млн рублей», — утверждает осведомленный источник.

Георгий Гаврилов признался, что не был в курсе рекомендаций в свой адрес от мэрии, но остался польщен. «Сейчас кандидаты определяются с людьми, с которыми будут работать. А поскольку система праймериз кампанию удлиняет и кандидатам приходится бороться два раза, кампанию надо начинать не 3 июня, а раньше. Тем более что все говорит о том, что выборы будут весьма высококонкурентными».

Впрочем, коллеги Гаврилова не отрицают, что уже работают с кандидатами от самых разных лагерей. «Мы [Гаврилов, Борзов, Козенцев] равноценные специалисты, которые иногда, безусловно, собираются в команду для отдельных проектов. Кандидаты уже обращаются, работа началась. Кто им и что посоветовал — они не говорят, да мы и не спрашиваем. Для каждого из них это будет своя кампания, потому четко определить цену здесь даже навскидку не представляется возможным», — пояснил «URA.RU» Александр Козенцев.

После ухода Владимира Тунгусова в областную администрацию в городской за идеологическую составляющую и работу с кандидатами отвечает замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин. Сам он, впрочем, пока не готов разговаривать на эту тему и через пресс-секретаря Анатолия Карманова передал лаконичное: «Замглавы не занимается выборами».

Сами кандидаты звучать в паблике пока робеют, но признаются, что в разговорах с ними озвучиваются и меньшие цифры. «Спецы объяснили так: все будет зависеть от округа и конкуренции на территории: конкурентная кампания — в районе 15-18 млн, так и есть. Если неконкурентный округ, стоимость может и чуть ниже 10 млн опустится», — уточнил потенциальный кандидат, уже имевший разъяснительную беседу с политтехнологами.

Антон Ольшанников
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