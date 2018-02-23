Команда Путина провела на Урале турниры для силачей

20:12 23 февраля 2018 0

Соревнования по воркауту прошли сразу в двух уральских столицах Фото: putinteam.ru

В Екатеринбурге, Тюмени, а также Казани 23 февраля состоялись спортивные турниры в честь Дня защитника Отечества, организованные по инициативе общественного движения Putin Team. В акции приняли участие не менее 1500 человек, рассказали в «команде Путина».

Участники демонстрировали свою физическую подготовку, делая приседания, отжимания, подтягивания на брусьях и другие упражнения из норм ГТО. Самых сильных участников наградили памятными подарками. В Екатеринбурге соревнования прошли в парке Зеленая роща, в Тюмени — в Сквере депутатов. В Казани они состоялись в парке Победы.

Как писало «URA.RU», 24 и 25 февраля благодаря компании «РМК Боксинг Промоушен», действующей в рамках поддержки движения Putin Team, уральцы смогут увидеть сразу несколько великих спортсменов. Екатеринбург и Челябинск посетят легендарный американский боксер Майк Тайсон, знаменитый российский боксер Константин Цзю и боец ММА по прозвищу «Последний Император» Федор Емельяненко.