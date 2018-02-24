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25 февраля 2018
24 февраля 2018
22:11  24 февраля 2018 1

В Тунисе по подозрению в перевозке оружия задержан паром из России

Клипарт, всего понемногу, автомат калашникова, убийство, разбой, патроны, бандитизм, терроризм, оружие, схрон, боевики, арсенал
В российской дипмиссии уверяют, что это не такФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тунисе по подозрению в незаконной перевозке оружия задержано судно, следовавшее из Новороссийска. Паром-ролкер под названием Ural принадлежит турецкой компании Akdeniz Roro, но ходит под флагом Панамы.

Как сообщает РЕН-ТВ, груз предназначался для властей Центральноафриканской Республики и направлялся в Камерун. 15 февраля из-за шторма капитан парома попросил зайти в порт тунисского города Сфакса. Там судно задержали для досмотра, пишет агентство Nation News. Гражданских лиц на борту не было.

В посольстве РФ в Тунисе знают о ситуации. В страну прибыл представитель владельца груза. Отмечается, что оружия на борту не было, а поводом для проверки послужило то, что за военный груз были приняты металлопрокатные изделия, предназначенные для проведения строительных и ремонтных работ, а также автомобили.

Семен Гринберг
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