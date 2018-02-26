НАТО отказалось от военного сотрудничества с Россией

07:34 26 февраля 2018 1

Дипломат рассказал о препятствии со стороны НАТО Фото: depositphotos.com © URA.RU

Североатлантический альянс заморозил сотрудничество с РФ. В том числе остановлена подготовка к Совету Россия — НАТО. Теперь блок взял курс на «усиление на восточном фланге против несуществующей угрозы».

«Мы от диалога не уходим. А с их стороны препятствие одно — НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, а в сферах общих интересов все сотрудничество было прекращено», — цитируют «Известия» заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

По словам дипломата, российская сторона готова возобновить сотрудничество в любой момент, но при этом альянс не готов обсуждать актуальные вопросы обеспечения безопасности в мире. Вместо этого НАТО продолжает укреплять свои позиции на «восточном фланге», продолжая тенденцию к усилению своей группировки в странах бывшего СССР.