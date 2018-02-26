21:00 26 февраля 2018 0

За некоторые интервью Ройзману приходится краснеть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 26 февраля. И вот главное за день:

Президент России Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружения страны на 10 лет. Её стоимость — десятки триллионов рублей.

В Международном олимпийском комитете ответили, будут ли наказывать российских хоккеистов, спевших гимн России на Олимпиаде. Спортсмены так обрадовались победе над сборной Германии, что не сдержали своих чувств, несмотря на запрет исполнения гимна.

«Бздех не схватишь, в жопу не впятишь», — мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман дал новое интервью YouTube-блогеру. Хотел оправдаться за беседу с Дудем про свои измены, а получилось еще хуже.

Челябинские депутаты устроили пьяную драку из-за кепки с президентом. Один из фигурантов связан с экс-губернатором области Михаилом Юревичем, а другого судили за избиение полицейского. Теперь драку обсуждает вся элита Челябинска.

Центральный стадион в Екатеринбурге, на котором пройдут игры Чемпионата мира по футболу, всё не могут сдать. Сроки второй раз переносят, по одной из версий, хотят приурочить ввод в эксплуатацию к визиту Путина на Урал.

Комик с ТНТ, пожелавший поклоннице из Сургута «сдохнуть», извинился за свое поведение. За неудачную шутку артиста в соцсетях окрестили подонком.