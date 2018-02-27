США назвали сроки введения новых санкций против России

08:04 27 февраля 2018 2

Минфин США собирается ввести санкции в течение 30 дней Фото: pixabay

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, когда следует ждать новых антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры будут введены в ближайшие 30 дней.

«Вы можете рассчитывать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», — сказал Мнучин во время своего выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сообщает РБК. Ранее государственный деятель говорил о том, что Минфин работает над новыми антироссийскими санкциями, при этом сотрудничая с ФБР — в рамках дела о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

В то же время в Совфеде не видят опасности новых санкций США для российской экономики, сообщало «Федеральное агентство новостей». Первый зампредеседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что они выполняют функцию устрашения. «Как показывает опыт изоляции КНДР, Советского Cоюза, Кубы, Ирана — эти санкции скорее носят устрашающий характер, и они эффективны, пока не применены», — сказал политик.

Напомним, расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы США, а также якобы имеющихся связей между командой Дональда Трампа и Россией, занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине февраля Минюст США обнародовал список из 13 россиян, которых обвиняют в попытке вмешательства в кампанию во время американских выборов.