{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:04  27 февраля 2018 2

США назвали сроки введения новых санкций против России

Минфин США собирается ввести санкции в течение 30 днейФото: pixabay
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, когда следует ждать новых антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры будут введены в ближайшие 30 дней.

«Вы можете рассчитывать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», — сказал Мнучин во время своего выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сообщает РБК. Ранее государственный деятель говорил о том, что Минфин работает над новыми антироссийскими санкциями, при этом сотрудничая с ФБР — в рамках дела о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

В то же время в Совфеде не видят опасности новых санкций США для российской экономики, сообщало «Федеральное агентство новостей». Первый зампредеседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что они выполняют функцию устрашения. «Как показывает опыт изоляции КНДР, Советского Cоюза, Кубы, Ирана — эти санкции скорее носят устрашающий характер, и они эффективны, пока не применены», — сказал политик.

Напомним, расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы США, а также якобы имеющихся связей между командой Дональда Трампа и Россией, занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине февраля Минюст США обнародовал список из 13 россиян, которых обвиняют в попытке вмешательства в кампанию во время американских выборов.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров