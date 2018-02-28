Жители екатеринбургского клубного дома «Тихвин» продолжают борьбу с бизнесменами, которые устанавливают под их окнами киоски. Проживающие в здании известные предприниматели и чиновники утверждают, что временные торговые объекты портят вид из их окон.
Как ранее сообщало «URA.RU», в начале февраля 2018 года по адресу Хохрякова, 35 появился киоск «Шаурма». Он находится через дорогу от «Тихвина» и в непосредственной близости от другой элитной многоэтажки (улица Хохрякова, 39), в которой в том числе живет генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Владельцы квартир в обоих домах отмечают, что киоск действует круглосуточно, у него постоянно выстраиваются очереди из подозрительных лиц.
На днях рядом с первым киоском появился еще один — «Овощи-Фрукты». «Мы как будто возвращаемся в 90-е годы. У нас центр города — место для дорогой застройки. И подобные объекты лишают эту территорию статуса элитной», — пояснил один из жильцов «Тихвина».
Недовольные свердловские ВИПы навели справки и выяснили, что земля под киосками принадлежит ООО «ШУГА», которое передало участок в бессрочную аренду индивидуальному предпринимателю. Однако фамилии владельцев этого общества им ничего не сказали. Жильцы «Тихвина» намерены обратиться в полицию и к городским властям, чтобы выяснить законность установки торговых точек и настоять на их сносе.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга «URA.RU» подтвердили, что земельный участок находится в частной собственности. Поэтому, согласно законодательству, мэрия не вправе регламентировать размещение на них торговых объектов.