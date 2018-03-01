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01 марта 2018
18:07  01 марта 2018 0

Лукашенко пригрозил России ответными мерами на запрет молока. «Терпеть это не будем»

Визит в Казахстан. Заседание ВЕЭС. 14 − 16 октября 2015 г., лукашенко александр
Лидер Белоруссии нашел пути обхода запретаФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с ограничениями на ввоз молока в Россию. Об этом он сообщил во время встречи с вице-премьером страны Михаилом Русым, пишет издание «Sputnik Беларусь».

«Хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», — заявил в ответ на российское эмбарго молока Лукашенко. По словам белорусского лидера, в сложившейся ситуации виновато сухое молоко из Новой Зеландии, которое ранее было завезено в Россию. «Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком», — пояснил президент Белоруссии. Он попросил вице-премьера страны Михаила Русого разобраться в этом вопросе.

Временные ограничения на ввоз белорусского молока были введены 22 февраля, запрет начнет действовать с 6 марта, напоминают Nation News. Россельхознадзор назвал продукцию небезопасной, уточняет «Национальная служба новостей». Запрет коснулся наливного и пастеризованного молока, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок, а также сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных сливок, концентрированной, сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка, пишет телеканал 360.

Белорусский лидер ранее поменял руководство центральных СМИ в стране, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Поиск «свежих идей, людей и решений», полагают эксперты, Лукашенко начал из-за предстоящих выборов в Белоруссии.

Наталья Михалева
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