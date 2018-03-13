В Екатеринбурге водитель «скорой помощи» сбил врача, которого привез на вызов

18:25 13 марта 2018 0

Сбитая женщина приехала на вызов на этой же машине (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром во вторник, 13 марта, в Пионерском поселке Екатеринбурга произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и пешехода. Водитель, сдавая задним ходом, наехал на врача, которого привез на вызов. Инцидент произошел на территории двора улицы Солнечной напротив дома № 21.

«Водитель машины Citroen, двигаясь по дворовой территории вдоль дома №21 по улице Солнечной, совершил наезд на пешехода, находящегося позади транспортного средства», — рассказали «URA.RU» в УГИБДД по Свердловской области. 63-летнюю женщину с травмами плеча доставили в больницу № 23.

В Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга «URA.RU» рассказали, что сбитая женщина является врачом скорой помощи. Она приехала на вызов на этом же автомобиле. После инцидента ее доставили в больницу № 23, где осмотрели и отпустили домой. У нее диагностирован ушиб правого плеча.

Ранее ДТП с участием «скорой помощи» произошло в Перми, в результате аварии пострадало шесть человек. Позже стало известно, что 17-летняя пассажирка врезавшейся в карету «скорой» «Лады Весты» скончалась в больнице.