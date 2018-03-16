{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:57  16 марта 2018 0

Перед голосованием 18 марта екатеринбуржцев попросят вывернуть карманы

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, досмотр, металлодетектор
Не исключено, что при проверке образуются очередиФото: Александр Мамаев © URA.RU

На 250 избирательных участках в Екатеринбурге по выборам президента РФ 18 марта будут установлены металлодетекторы, закупленные федеральным Министерством промышленности и торговли. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель горизбиркома Илья Захаров.

Руководитель комиссии признался, что не знает, нужна ли в действительности будет дополнительная проверка избирателей перед голосованием. «Может быть, это идея и хорошая», — заявил он в эфире. Но тут же выразил недоумение, почему соответствующее решение принято всего за месяц до окончания кампании.

Захаров дал понять, что до сих пор не урегулирован вопрос о порядке использования нового оборудования: «Представляете, ожидается довольно высокая явка. Порядка 60%, по моим личным ощущениям. Им надо проходить через детектор, вынимать ключи и телефоны. Вопрос — кто будет заставлять это делать? Сотрудник милиции?».

Председатель комиссии добавил, что также не решен вопрос о дальнейшем использовании детекторов. Возможно, их оставят школам, но могут передать и в использование районным администрациям.

Получить дополнительные комментарии у Илья Захарова не удалось, он не отвечал на звонки. В пресс-службе Свердловского облизбиркома не смогли предоставить дополнительную информацию.

Руководитель пресс-службы Управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил «URA.RU» следующее: «Накануне в областном полицейском главке состоялось заседание временного оперативного штаба под председательством начальника главка Михаила Бородина. Оно проходило в формате видеоконференции. В заседании приняли участие руководители территориальных органов полиции, руководитель министерства общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, наши коллеги из Росгвардии в лице руководителя управления по Свердловской области Константина Шуршина и председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников.

Участники совещания обсудили весь спектр проблем и вопросов, связанных с обеспечением безопасности в день выборов президента РФ. С 16 по 18 марта в охране общественного порядка будет задействовано 13 035 сотрудников отделов внутренних дел. Традиционно нам будут оказывать помощь бойцы Росгвардии. Они уже приступили в работе с использованием всех необходимых технических средств».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров