Перед голосованием 18 марта екатеринбуржцев попросят вывернуть карманы

На 250 избирательных участках в Екатеринбурге по выборам президента РФ 18 марта будут установлены металлодетекторы, закупленные федеральным Министерством промышленности и торговли. Об этом заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» председатель горизбиркома Илья Захаров.
Руководитель комиссии признался, что не знает, нужна ли в действительности будет дополнительная проверка избирателей перед голосованием. «Может быть, это идея и хорошая», — заявил он в эфире. Но тут же выразил недоумение, почему соответствующее решение принято всего за месяц до окончания кампании.
Захаров дал понять, что до сих пор не урегулирован вопрос о порядке использования нового оборудования: «Представляете, ожидается довольно высокая явка. Порядка 60%, по моим личным ощущениям. Им надо проходить через детектор, вынимать ключи и телефоны. Вопрос — кто будет заставлять это делать? Сотрудник милиции?».
Председатель комиссии добавил, что также не решен вопрос о дальнейшем использовании детекторов. Возможно, их оставят школам, но могут передать и в использование районным администрациям.
Получить дополнительные комментарии у Илья Захарова не удалось, он не отвечал на звонки. В пресс-службе Свердловского облизбиркома не смогли предоставить дополнительную информацию.
Руководитель пресс-службы Управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил «URA.RU» следующее: «Накануне в областном полицейском главке состоялось заседание временного оперативного штаба под председательством начальника главка Михаила Бородина. Оно проходило в формате видеоконференции. В заседании приняли участие руководители территориальных органов полиции, руководитель министерства общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, наши коллеги из Росгвардии в лице руководителя управления по Свердловской области Константина Шуршина и председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников.
Участники совещания обсудили весь спектр проблем и вопросов, связанных с обеспечением безопасности в день выборов президента РФ. С 16 по 18 марта в охране общественного порядка будет задействовано 13 035 сотрудников отделов внутренних дел. Традиционно нам будут оказывать помощь бойцы Росгвардии. Они уже приступили в работе с использованием всех необходимых технических средств».