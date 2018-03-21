Уральца насквозь проткнуло вылетевшим из станка куском дерева

Хирурги прооперировали работника одной из лесопилок города Кыштым Челябинской области, который получил серьезную травму на рабочем месте. Кусок необработанной древесины насквозь пронзил ягодицы рабочего.
Мужчина проходил мимо работающего станка, когда из него заостренным концом неожиданно вылетел кусок дерева, сообщает портал «Кыштымский рабочий». Внутренние органы 23-летнего кыштымца не пострадали, были повреждены только мягкие ткани. Врачи смогли извлечь из его тела метровый кусок дерева, и сейчас состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Молодому человеку предстоит пройти длительное лечение, рассказали в больнице. При этом все перевязки ему будут делать под наркозом.
Ранее «URA.RU» сообщало о другом происшествии в Челябинской области — ученица третьего класса из города Троицк едва не потеряла глаз после того, как другой школьник проткнул его линейкой. Сообщалось, что к несчастному случаю привела детская неосторожность.