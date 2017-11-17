Челябинской ученице в школе линейкой проткнули глаз

Детская неосторожность с линейкой привела к беде
В городе Троицке Челябинской области ученице 3-го класса школьник проткнул линейкой глаз. Сейчас за зрение девочки борются врачи.
Как пишет MK.RU, после ЧП школьницу экстренно доставили из Троицка в Челябинск, где медики провели операцию. Ребенку удалось сохранить глаз, однако зрение пока не вернулось.
Родственники пострадавшей считают, что мальчик намеренно ткнул девочке треугольной линейкой в глаз. Якобы, это доказывает видео, которое имеется в школе. Вторая сторона утверждает, что это был несчастный случай: второклассник мчался по коридору и врезался в девочку, случайно ткнув ей в лицо.