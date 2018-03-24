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24 марта 2018
23:14  24 марта 2018 0

Российский политолог пожаловался на домогательства во времена СССР

Информационный мир Югры. Ханты-Мансийск., марков сергей
О необычной детали биографии Маркова до сих пор никто не зналФото: Александр Елизаров © URA.RU

Известный политолог Сергей Марков рассказал, как чуть не стал жертвой сексуальных домогательств. Во времена СССР высокопоставленный функционер едва не увлек его в постель, воспользовавшись интересом к политике.

По словам Маркова, отслужив в Советской армии, он поступил на философский факультет университета. Там он познакомился с «высокопоставленным членом КПСС», который предложил юноше приехать к нему в гости на дачу. «Приманкой», по словам Маркова, стало обещание познакомить студента с секретными материалами о созданном в 1980 году в Польше антикоммунистическом объединении профсоюзов «Солидарность». Поскольку Марков очень интересовался политикой, то согласился приехать — и едва не попал в постель высокопоставленного извращенца.

«Я понимаю жертв сексуальных домогательств, которые чувствуют себя слишком шокировано и отвратительно, чтобы придавать свои истории огласке, — цитирует интервью Daily Beast с Марковым „Московский комсомолец“. — Я чувствовал себя точно так же — той ночью я заперся в комнате, но не мог спать, парализованный шоком и страхом». При этом политолог отказался назвать имя своего «поклонника» и год, в котором он побывал на его даче.

Неожиданное признание прозвучало на фоне скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого. О домогательствах с его стороны заявили три журналистки — заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Парламентская комиссия по этике не сочла эти обвинения доказательными, а на защиту депутата встали его коллеги. Так, депутат от Татарстана Фатих Сибагатуллин назвал журналистов «слугами», посоветовав им «прижать хвосты». В ответ ряд СМИ объявил бойкот Госдуме, Слуцкому и комиссии по этике. Прежде чем парламентарии успели отреагировать, журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах лидера ЛДПР и вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского.

Владимир Васин
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