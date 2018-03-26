В Прикамье важному политическому проекту может помешать суд

17:51 26 марта 2018 0

В Чайковском районе объединению способен помешать бывший мэр Фото: Владимир Жабриков

Вероятное обращение в суд уволенного мэра Чайковского Алексея Третьякова способно затормозить проект объединения территории в городской округ. Впрочем, спикер думы, отправившей главу в отставку, сообщил «URA.RU», что депутаты действовали абсолютно законно.

Источник агентства, близкий к властям региона, рассказал, что бывший глава Чайковского Алексей Третьяков может обратиться в суд, чтобы восстановиться в должности. «А какое решение примет суд — это большой вопрос. Разбирательства могут затянуться. И у многих возникли сомнения, что проект получится реализовать быстро и в сентябре уже состоятся выборы в новую думу», — отметил собеседник.

Депутаты оставили Алексею Третьякову единственный шанс на возвращение — через суд Фото: официальный сайт Чайковского городского поселения

Дело в том, что в пятницу, 23 марта, депутаты городской думы Чайковского приняли решение отправить в отставку Третьякова. Заявление о сложении полномочий он написал сам 21 марта — после возбуждения уголовного дела по фактам передачи в собственность муниципальной квартиры несовершеннолетней дочери чиновницы и выделении городской земли кооперативу «Рассвет». Но вскоре мэр передумал и решил отозвать заявление (по трудовому законодательству это можно сделать в течение двух недель), однако депутаты эти действия градоначальника рассматривать не стали и «уволили» его. Теперь обязанности главы исполняет Михаил Новоселов, работавший первым заместителем у Третьякова.

Председатель думы Наталья Луканина напомнила, что Третьяков стал мэром, победив в 2014 году на выборах, он был избранным главой, а не назначенным сити-менеджером. «Принимая решение, мы руководствовались уставом города, по которому и избирался глава. А устав не предполагает отзыва заявления об отставке», — подчеркнула собеседница.

С Алексеем Третьяковым не удалось связаться по известному редакции номеру телефона. Он не ответил на звонки.

Ситуация в Чайковском интересна еще и тем, что на территории активно идет объединительный процесс — в этом году город и Чайковский район могут образовать единый городской округ. В этом случае в сентябре пройдут выборы в новую думу, начнется конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Подобные процессы происходят еще в некоторых муниципалитетах Прикамья (их поддерживает губернатор Максим Решетников в тех случаях, когда там выступают за реформу), но Чайковский район был одним из наиболее успешных с точки зрения реализации проекта.

Начало судебных разбирательств создаст проблемы объединительному процессу, полагает политический консультант Сергей Иванов. «Нелогичные действия главы Чайковского ставят под угрозу реализацию проекта. Возникла запутанная ситуация. Если начнется суд, то непонятно, кто будет подписывать все документы», — говорит эксперт.

Глава Чайковского района Юрий Востриков, однако, полагает, что даже обращение экс-мэра в суд не помешает объединению: «Процессы друг с другом не связаны. Ведь решение принимают депутатские корпуса, а они объединение поддерживают. Поэтому я никаких рисков не вижу».