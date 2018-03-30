Энергетики объяснили, почему югорцам не стоит экономить на счетчиках

По данным «Нижневартовской энергосбытовой компании», на текущий момент среди ее потребителей 3621 клиенту услуга поставки электричества оказывается без приборов учета. В связи с этим в компании рекомендуют всем провести поверку счетчиков. В противном случае стоимость услуг вырастает в полтора раза.
В жилом помещении, не оборудованном электросчетчиком при наличии возможности его установки, расчет осуществляется по нормативам с применением повышающего коэффициента 1,5, напоминает пресс-служба НЭСК. Причем приборы учета, помимо установки, необходимо еще и периодически поверять, чтобы они показывали достоверные данные.
Межповерочный интервал может составлять от 6 до 16 лет в зависимости от типа прибора учета. Срок поверки электросчетчика отмечен в паспорте или протоколе поверки, а также отображен на пломбе прибора учета или на штампе в формате: квартал, год. Согласно законодательству, электросчетчик — собственность владельца, и на хозяине лежат все обязанности по обслуживанию прибора. Для проведения поверок рекомендуется обращаться в органы метрологической службы или аккредитованные ими компании. В числе таких специализированных организаций называется АО «Горэлектросеть».