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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
08:53  30 марта 2018 0

Энергетики объяснили, почему югорцам не стоит экономить на счетчиках

Неисправный теплопункт на Расточной, 15. Екатеринбург, счетчик, электричество, свет
Приборы учета необходимо периодически поверятьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным «Нижневартовской энергосбытовой компании», на текущий момент среди ее потребителей 3621 клиенту услуга поставки электричества оказывается без приборов учета. В связи с этим в компании рекомендуют всем провести поверку счетчиков. В противном случае стоимость услуг вырастает в полтора раза.

В жилом помещении, не оборудованном электросчетчиком при наличии возможности его установки, расчет осуществляется по нормативам с применением повышающего коэффициента 1,5, напоминает пресс-служба НЭСК. Причем приборы учета, помимо установки, необходимо еще и периодически поверять, чтобы они показывали достоверные данные.

Межповерочный интервал может составлять от 6 до 16 лет в зависимости от типа прибора учета. Срок поверки электросчетчика отмечен в паспорте или протоколе поверки, а также отображен на пломбе прибора учета или на штампе в формате: квартал, год. Согласно законодательству, электросчетчик — собственность владельца, и на хозяине лежат все обязанности по обслуживанию прибора. Для проведения поверок рекомендуется обращаться в органы метрологической службы или аккредитованные ими компании. В числе таких специализированных организаций называется АО «Горэлектросеть».

Виктор Жуков
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