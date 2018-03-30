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29 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
09:55  30 марта 2018 1

На Южном Урале вынесли приговор матери, которая насмерть заморозила трехмесячную дочь

Разное. Курган, окно суд, весы правосудия
Нерадивой матери назначили условное наказаниеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нагайбакском районе Челябинской области 26-летнюю женщину приговорили к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Женщина обвинялась в причинении смерти по неосторожности и жестоком обращении с несовершеннолетним, рассказали «URA.RU» в пресс-центре прокуратуры области.

В октябре 2017 года обвиняемая оставила трехмесячную дочь одну в доме, где температура воздуха не превышала 14 градусов. Девочка умерла от общего переохлаждения организма. Кроме того, женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию второй ее дочери, 2015 года рождения. С ноября 2016 года по октябрь 2017 года мать била ребенка по ягодицам, грубо и пренебрежительно обращалась с ней, а также не предоставляла достаточного для нормального развития дочери количества еды и витаминов. Также осужденная не прививала ребенку элементарных навыков поведения в быту, из-за чего девочка не умела самостоятельно есть ложкой, имела задержку речевого и нервно-психологического развития.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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