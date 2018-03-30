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30 марта 2018
10:45  30 марта 2018 0

СМИ выяснили, что Трамп сказал Путину после победы на выборах

Клипарт, трамп дональд
Американский президент предупредил, что готов к «соревнованиям»Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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СМИ узнали о содержании разговора, состоявшегося между Дональдом Трампом и Владимиром Путином после переизбрания российского президента. Глава США своему коллеге из России угрожал гонкой вооружений.

«Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу», — цитирует телеканал 360 Дональда Трампа. Поводом для заявления стали ролики с демонстрацией возможности новейшего российского вооружения, продемонстрированные Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. Вместе с тем, в ходе разговора стороны обсудили и возможные пути восстановления отношений между США и Россией в прежнем объеме.

Игорь Чукреев
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