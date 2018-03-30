СМИ выяснили, что Трамп сказал Путину после победы на выборах

Американский президент предупредил, что готов к «соревнованиям»
СМИ узнали о содержании разговора, состоявшегося между Дональдом Трампом и Владимиром Путином после переизбрания российского президента. Глава США своему коллеге из России угрожал гонкой вооружений.
«Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу», — цитирует телеканал 360 Дональда Трампа. Поводом для заявления стали ролики с демонстрацией возможности новейшего российского вооружения, продемонстрированные Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. Вместе с тем, в ходе разговора стороны обсудили и возможные пути восстановления отношений между США и Россией в прежнем объеме.