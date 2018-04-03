Стала известна новая дата визита патриарха Кирилла в Югру. Глава русской православной церкви посетит ХМАО в начале сентября, эту информацию «URA.RU» подтвердили в Ханты-Мансийской митрополии.
График и планы патриарха еще уточняются. По словам председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ югорской митрополии Антония Долгушина, сейчас известно лишь, что глава РПЦ освятит новый храм в честь мученицы Татианы в Когалыме. «По другим планам, например, по женскому монастырю в Сургуте, информация появится ближе к сентябрю», — отметил Долгушин.
Как ранее сообщало «URA.RU», приезд главы РПЦ анонсировал окружной митрополит Павел. Как отметил главный священник региона, в Когалыме Кирилл планирует освятить новый храм, в Сургуте — посетить уникальный для Югры женский монастырь. Первоначально планировалось, что патриарх приедет в мае, но затем визит перенесли на осень.
Примечательно, что в женском монастыре, куда патриарх Кирилл может и не приехать, уже объявили сбор средств, чтобы привести в порядок жилой корпус, а также благоустроить монастырское подворье. В монастыре обратились к жителям с просьбой пожертвовать средства на все эти работы. На момент публикации получить комментарий в организации не удалось — корреспондента «URA.RU» отказались соединить с игуменьей монастыря.