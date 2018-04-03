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12:19  03 апреля 2018 0

В Югре готовятся к визиту патриарха Кирилла. В женском монастыре уже собирают деньги

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл приедет в ХМАО в начале сентябряФото: Александр Кадников © URA.RU

Стала известна новая дата визита патриарха Кирилла в Югру. Глава русской православной церкви посетит ХМАО в начале сентября, эту информацию «URA.RU» подтвердили в Ханты-Мансийской митрополии.

График и планы патриарха еще уточняются. По словам председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ югорской митрополии Антония Долгушина, сейчас известно лишь, что глава РПЦ освятит новый храм в честь мученицы Татианы в Когалыме. «По другим планам, например, по женскому монастырю в Сургуте, информация появится ближе к сентябрю», — отметил Долгушин.

Как ранее сообщало «URA.RU», приезд главы РПЦ анонсировал окружной митрополит Павел. Как отметил главный священник региона, в Когалыме Кирилл планирует освятить новый храм, в Сургуте — посетить уникальный для Югры женский монастырь. Первоначально планировалось, что патриарх приедет в мае, но затем визит перенесли на осень.

Примечательно, что в женском монастыре, куда патриарх Кирилл может и не приехать, уже объявили сбор средств, чтобы привести в порядок жилой корпус, а также благоустроить монастырское подворье. В монастыре обратились к жителям с просьбой пожертвовать средства на все эти работы. На момент публикации получить комментарий в организации не удалось — корреспондента «URA.RU» отказались соединить с игуменьей монастыря.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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