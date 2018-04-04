Депутаты гордумы Екатеринбурга потратили рабочий час ради трех постов на Facebook

16:56 04 апреля 2018 0

Депутаты не сделали, по сути, ничего, но уже отчитались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа депутатов гордумы Екатеринбурга предприняла попытку сорвать отмену прямых выборов главы города — председателя думы. Отмена предусмотрена законом, принятым вчера Законодательным собранием Свердловской области, но еще не подписанным губернатором. Сегодня, 4 апреля, на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению депутат Константин Киселев предложил попробовать донести до Заксобрания позицию о поддержке всенародных выборов сильного мэра и пропорции 50/50 в части избрания депутатов (половина — одномандатников, половина — по спискам).

Ровно такую же попытку обратиться к областным коллегам со своим мнением гордума предпринимала неделю назад, но на общем заседании депутаты отклонили инициативу. Сегодня на обсуждение этого вопроса ожидали главу горизбиркома Илью Захарова и замглавы администрации Сергея Тушина. Последний находится в отпуске, а его коллега отсутствовал по неназванным причинам.

Дискуссия несколько раз переходила на повышенные тона. Помимо прочего, оппозиции припомнили митинг на площади Обороны в понедельник, 2 апреля. «Сначала я был за оставление той двуглавой системы, которая есть сейчас. Но что сегодня творится вокруг этого вопроса, больше похоже на какое-то шоу? Особенно митинг, на который приехали москвичи. Какая им разница, как мы будем назначать мэра? Заговорили во время митинга на тему Кемерово. Зачем это сюда приплетать? По крайней мере, это некрасиво», — возмутился в ходе дискуссии Юрий Дозорец.

«Представляете, у москвичей душа болит за то, что у нас здесь происходит. Я понимаю, вас не волнует, что происходит за порогом вашего собственного дома, но есть люди, которые переживают за всю страну», — перебив коллегу, не слишком тактично возразил депутат Дмитрий Головин, подававший заявку на организацию недавнего митинга.

После небольшого спора комиссия была готова поддержать предложение Киселева, но выяснилось, что проекта решения у депутата пока нет и все собравшиеся обсуждают лишь «намерение». Итогом заседания стало голосование за «принятие к сведению», которое впоследствии сможет превратиться в проект решения гордумы. Несмотря на всю бессмысленность состоявшегося заседания, депутаты Константин Киселев, «справоросс» Илья Лобов и коммунист Эдуард Мансуров, едва выйдя с совещания, тут же описали свой «подвиг» на страницах в соцсетях.