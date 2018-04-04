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04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:56  04 апреля 2018 0

Депутаты гордумы Екатеринбурга потратили рабочий час ради трех постов на Facebook

Заседение комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы. Екатеринбург, лобов илья, головин дмитрий, киселев константин
Депутаты не сделали, по сути, ничего, но уже отчиталисьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Группа депутатов гордумы Екатеринбурга предприняла попытку сорвать отмену прямых выборов главы города — председателя думы. Отмена предусмотрена законом, принятым вчера Законодательным собранием Свердловской области, но еще не подписанным губернатором. Сегодня, 4 апреля, на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению депутат Константин Киселев предложил попробовать донести до Заксобрания позицию о поддержке всенародных выборов сильного мэра и пропорции 50/50 в части избрания депутатов (половина — одномандатников, половина — по спискам).

Ровно такую же попытку обратиться к областным коллегам со своим мнением гордума предпринимала неделю назад, но на общем заседании депутаты отклонили инициативу. Сегодня на обсуждение этого вопроса ожидали главу горизбиркома Илью Захарова и замглавы администрации Сергея Тушина. Последний находится в отпуске, а его коллега отсутствовал по неназванным причинам.

Дискуссия несколько раз переходила на повышенные тона. Помимо прочего, оппозиции припомнили митинг на площади Обороны в понедельник, 2 апреля. «Сначала я был за оставление той двуглавой системы, которая есть сейчас. Но что сегодня творится вокруг этого вопроса, больше похоже на какое-то шоу? Особенно митинг, на который приехали москвичи. Какая им разница, как мы будем назначать мэра? Заговорили во время митинга на тему Кемерово. Зачем это сюда приплетать? По крайней мере, это некрасиво», — возмутился в ходе дискуссии Юрий Дозорец.

«Представляете, у москвичей душа болит за то, что у нас здесь происходит. Я понимаю, вас не волнует, что происходит за порогом вашего собственного дома, но есть люди, которые переживают за всю страну», — перебив коллегу, не слишком тактично возразил депутат Дмитрий Головин, подававший заявку на организацию недавнего митинга.

После небольшого спора комиссия была готова поддержать предложение Киселева, но выяснилось, что проекта решения у депутата пока нет и все собравшиеся обсуждают лишь «намерение». Итогом заседания стало голосование за «принятие к сведению», которое впоследствии сможет превратиться в проект решения гордумы. Несмотря на всю бессмысленность состоявшегося заседания, депутаты Константин Киселев, «справоросс» Илья Лобов и коммунист Эдуард Мансуров, едва выйдя с совещания, тут же описали свой «подвиг» на страницах в соцсетях.

Антон Ольшанников
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