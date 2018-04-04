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04 апреля 2018
18:45  04 апреля 2018 0

Убийца мэра из ХМАО попросил перевода на Украину. Российским силовикам он нужен по делу Ходорковского

Клипарт. ЯНАО , тюрьма, исправительная колония, харп
Из-за Ходорковского убийца мэра Нефтеюганска не сможет попасть на УкраинуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Последствия дела ЮКОСа
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Геннадий Цигельник, осужденный на 18 лет за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, попросил перевести его из российской колонии на Украину. Просьбу киллера рассматривает Верховный суд.

В 2006 году Цигельник был приговорен к 18 годам лишения свободы. По версии обвинения, в 1998-м Цигельник вместе с другим киллером застрелил Петухова и тяжело ранил его охранника. Спустя 20 лет после убийства Геннадий Цигельник обратился в ФСИН с просьбой перевести его из колонии под Волгоградом, где он отбывает срок, на Украину. Волгоградский областной суд отказал заключенному, и он подал жалобу в Верховный суд, передают РИА «Новости».

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Россия vs Ходорковский. Второй раунд: улики с места убийства мэра Петухова

Чем обосновывает свое ходатайство осужденный, пока неизвестно, возможно, он является подданным Украины. Известно, что Генпрокуратура и СКР выступили против передачи Цигельника в другую страну — он может понадобиться следствию, если силовикам удастся задержать экс-главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского.

Ходорковский ранее отбыл срок за мошенничество, а в 2015 году был объявлен в розыск после того, как в отношении него было возбуждено новое уголовное дело. Следственный комитет обвинил экс-главу «ЮКОСа» в организации убийства мэра Нефтеюганска, покушении на убийство сопровождавшего его Вячеслава Кокошкина, а также покушении на управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез» Евгения Рыбина. Цигельник изначально давал показания против Михаила Ходорковского, осужденного пожизненно экс-главы службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина и находящегося в бегах бывшего акционера компании Леонида Невзлина, но потом отказался от них.

Антон Степыгин
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