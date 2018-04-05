Активисты «Города без наркотиков» открывают в Екатеринбурге первый «Центр постоянной помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию». Как рассказал «URA.RU» первый вице-президент фонда Тимофей Жуков, этот проект поможет городу решить проблему с бездомными к ЧМ-2018.
Центр помощи будет работать на Ленина, 7. Здесь ГБН арендовал помещение у МУГИСО площадью 177 квадратных метров за 25,9 тысячи рублей в месяц. «Центр будет работать каждый день с восьми часов утра до девяти вечера для бездомных, малоимущих, погорельцев… Люди смогут прийти и получить помощь в виде питания (пакет с продуктами и горячая еда раз в день). Можно будет погреться, постирать вещи, помыться, получить медицинскую и юридическую помощь», — сказал Жуков.
По словам собеседника агентства, центр поможет городу в проблеме с бездомными к ЧМ-2018 — они будут выглядеть опрятнее и не смутят своим внешним видом иностранных туристов. «Когда у человека есть возможность выглядеть приятно, у него больше шансов устроиться на работу, или его не прогонят из какого-то места, куда он зайдет погреться», — заметил Жуков.
Общественник добавил, что центр будет работать на средства самих активистов и благотворителей. За день учреждение сможет принимать около ста человек. На своем канале на YouTube Жуков опубликовал видео, в котором показал кадры начавшегося ремонта в помещении и пообещал информировать о ходе работ.