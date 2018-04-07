Уральские спасатели опасаются пожаров в церквях в Пасхальную ночь

Свердловские спасатели рассказали, как прошла подготовка к Пасхальной ночи на Урале. Силы и средства регионального ГУ МЧС привели в режим повышенной готовности, который продлится с 9:00 7 апреля до 9:00 9 апреля, сообщили в пресс-службе структуры.
Пожарные инструктируют священнослужителей и следят за тем, чтобы был обеспечен свободный доступ к путям эвакуации. Также они проверяют автоматические системы сигнализации и наличие огнетушителей, ведер с водой и песком.
«В Пасхальную ночь в местах проведения церковных служб, будут дежурить пожарные и сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности. Дежурство личного состава чрезвычайного ведомства будет проводиться с начала службы до ее окончания», — подчеркнули в ведомстве. Всего за ситуацией будут следить около 500 сотрудников, будут задействованы 100 единиц пожарно-спасательной техники.