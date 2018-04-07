{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 апреля 2018
06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
09:46  07 апреля 2018 0

Уральские спасатели опасаются пожаров в церквях в Пасхальную ночь

Божественная литургия с Блаженнейшим Патриархом Александрийским Феодором II. Екатеринбург , свечи, икона, храм, церковь, вера, собор, православие, религия, образа, икона божией матери
Пожарные инструктируют священнослужителейФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские спасатели рассказали, как прошла подготовка к Пасхальной ночи на Урале. Силы и средства регионального ГУ МЧС привели в режим повышенной готовности, который продлится с 9:00 7 апреля до 9:00 9 апреля, сообщили в пресс-службе структуры.

Пожарные инструктируют священнослужителей и следят за тем, чтобы был обеспечен свободный доступ к путям эвакуации. Также они проверяют автоматические системы сигнализации и наличие огнетушителей, ведер с водой и песком.

«В Пасхальную ночь в местах проведения церковных служб, будут дежурить пожарные и сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности. Дежурство личного состава чрезвычайного ведомства будет проводиться с начала службы до ее окончания», — подчеркнули в ведомстве. Всего за ситуацией будут следить около 500 сотрудников, будут задействованы 100 единиц пожарно-спасательной техники.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров