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08 апреля 2018
07 апреля 2018
08:40  08 апреля 2018 0

Британские спецслужбы собираются спрятать Скрипалей в США

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
В Америке экс-полковнику обещают обеспечить безопасностьФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Спецслужбы США и Британии решают дальнейшую судьбу отравленных в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Возможно, после выздоровления Скрипалей увезут в США, пишет The Times со ссылкой на источники.

Помимо США в качестве нового места жительства шпиона рассматривались также Канада, Австралия и Новая Зеландия. В итоге Америка была признана наиболее безопасной для них страной, сообщает телеканал RT. После переезда Скрипали получат новые имена. Кроме того им будет обеспечена постоянная защита от новых возможных покушений, уточняет агентство Nation News.

Тем временем российский МИД продолжает требовать от Великобритании объяснения того, почему к пострадавшим не пускают племянницу Сергея Скрипаля Викторию. Ранее той было отказано в получении визы в связи с некоей ошибкой в документах, напоминает RNS.

Игорь Чукреев
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