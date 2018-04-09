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Главные новости Свердловской области
12:45  09 апреля 2018 1

Кассиру, укравшему 10 млн рублей в уральском банке, дали срок

Клипарт., вуз-банк, кредиты
Кассир банка не призналась, почему пошла на кражуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Синарском суде города Каменска-Уральского в Свердловской области вынесен приговор бывшему старшему кассиру ВУЗ-банка Елене Марьиной. Женщина обвинялась в краже из банка 10,6 млн рублей.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей „присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере“. Суд приговорил Марьину к четырем годам колонии общего режима», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Следствие установило, что в период с 13 по 16 марта 2017 года Марьина, в силу должности имевшая доступ к хранилищу денег, похитила 10,6 млн рублей. Недостача была обнаружена во время ревизии. В суде Марьина себя виновной не признала и украденные деньги не вернула. Поэтому с бывшей кассирши через суд взыскана похищенная сумма.

Александр Лукманов
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