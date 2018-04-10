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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
09:58  10 апреля 2018 0

В Екатеринбурге ищут грабителя, который прошел с дробовиком по двум магазинам. ВИДЕО

Митинг против незаконной торговли алкоголем. Тюмень., пиво, магазин, холодильник с аппликациями, прилавок
Преступник не успокоился и отправился во второй магазинФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Екатеринбурге ищут грабителя, который вечером 9 апреля ворвался с дробовиком в магазин «Пятерочка» в юго-западной части города. Взяв 20 тысяч рублей в кассе, преступник не успокоился и решил зайти в еще один продуктовый, где его ждала неудача.

Грабитель не смог ничего взять из второго магазина, пояснил агентству руководитель областной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Мужчина в маске и с оружием, похожим на дробовик, побывал в двух торговых точках: сетевой магазин «Пятерочка» на улице Белореченская, 20 и продуктовый на улице Шаумяна, уточнил сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. Название магазина уточнить не удалось.

В результате инцидентов никто не пострадал. Как сообщало «URA.RU», грабитель ворвался в магазин с закрытым лицом. Продавцам он бросил портфель, в который заставил складывать деньги.

Семен Гринберг
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