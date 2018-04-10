В Екатеринбурге ищут грабителя, который вечером 9 апреля ворвался с дробовиком в магазин «Пятерочка» в юго-западной части города. Взяв 20 тысяч рублей в кассе, преступник не успокоился и решил зайти в еще один продуктовый, где его ждала неудача.
Грабитель не смог ничего взять из второго магазина, пояснил агентству руководитель областной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Мужчина в маске и с оружием, похожим на дробовик, побывал в двух торговых точках: сетевой магазин «Пятерочка» на улице Белореченская, 20 и продуктовый на улице Шаумяна, уточнил сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. Название магазина уточнить не удалось.
В результате инцидентов никто не пострадал. Как сообщало «URA.RU», грабитель ворвался в магазин с закрытым лицом. Продавцам он бросил портфель, в который заставил складывать деньги.