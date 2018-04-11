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11 апреля 2018
10 апреля 2018
07:44  11 апреля 2018 0

Умер автор первых хитов Кирокорова

В комментариях подписчики Филиппа Киркорова стали так же оставлять искренние слова сочувствияФото: Инстаграм Филиппа Киркорова

Болгарский композитор, автор первых хитов Филиппа Киркорова Тончо Русев скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Певец сообщил о смерти Русева в социальной сети Instagram.

«Встречались у Тончо дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии, в сентябре 2017. И вот. Думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз? Нет. Память о тебе и о твоих прекрасных гениальных красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно», — написал под серией фотографий с композитором Киркоров. По его словам, именно Русев был автором «Синдбада-Морехода», «Днем и Ночью», а также «Ты, ты, ты», передает Life.ru.

В комментариях подписчики Филиппа Киркорова сочувствуют утрате: «Соболезную всем родным, близким, друзьям. Великий и простой Человек. Талант. Музыкант. Маэстро», «Сколько светлого и доброго человек оставил в этом мире! Это главное», «То, что оставил Тончо Русев, не умрет. Его песни, исполненные Вами, Филипп, навсегда в сердце».

Павел Маркуш
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