{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,07
Динамика за 2 недели
Евро 76,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
00:11  13 апреля 2018 0

Главный претендент на пост главы свердловской Кадастровой палаты внезапно умер на рабочем месте

По предварительной информации, у Владимира Ефимова не выдержало сердцеФото: сайт управления Росреестра по Свердловской области

Заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Владимир Ефимов скоропостижно скончался на своем рабочем месте в четверг, 12 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили читатели — информацию уже подтвердили в управлении Росреестра по Свердловской области.

«Скорбим. Область потеряла очень достойного человека. А мы — друга, товарища и соратника», — лаконично прокомментировал скоропостижную кончину коллеги глава свердловского управления Росреестра Игорь Цыганаш.

По предварительной информации у работника федерального ведомства, в прошлом году отметившего 55-летний юбилей, не выдержало сердце. К приступу, как предполагают инсайдеры в ведомстве, могла привести крайне напряженная работа и непростые взаимоотношения с руководством.

Владимир Ефимов считался основным претендентом на пост главы свердловской Кадастровой палаты. Руководитель последней Владимир Вафин в последнее время занят затяжной аппаратной «войной» с Игорем Цыганашем и много времени проводит на больничных.

У Владимира Ефимова осталась жена и двое детей-студентов. О том, где пройдет прощание с безвременно почившим, в Росреестре сообщат позже.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров