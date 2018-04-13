Главный претендент на пост главы свердловской Кадастровой палаты внезапно умер на рабочем месте

Заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Владимир Ефимов скоропостижно скончался на своем рабочем месте в четверг, 12 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили читатели — информацию уже подтвердили в управлении Росреестра по Свердловской области.
«Скорбим. Область потеряла очень достойного человека. А мы — друга, товарища и соратника», — лаконично прокомментировал скоропостижную кончину коллеги глава свердловского управления Росреестра Игорь Цыганаш.
По предварительной информации у работника федерального ведомства, в прошлом году отметившего 55-летний юбилей, не выдержало сердце. К приступу, как предполагают инсайдеры в ведомстве, могла привести крайне напряженная работа и непростые взаимоотношения с руководством.
Владимир Ефимов считался основным претендентом на пост главы свердловской Кадастровой палаты. Руководитель последней Владимир Вафин в последнее время занят затяжной аппаратной «войной» с Игорем Цыганашем и много времени проводит на больничных.
У Владимира Ефимова осталась жена и двое детей-студентов. О том, где пройдет прощание с безвременно почившим, в Росреестре сообщат позже.