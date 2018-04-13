Из шахты лифта валил дым: посетителей торгового центра эвакуировали после ЧП

23:34 13 апреля 2018 0

Сотрудники МЧС локализовали пожар Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Московской области в ТЦ «Ногинский» вечером в пятницу, 13 апреля, произошло задымление. Причиной стало замыкание электропроводки в соседнем кафе.

Внутри торгового центра «Ногинский» пошел дым, клубы валили из шахты лифта, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное отделение МЧС России. По данным спасателей, причиной дыма стала загоревшаяся поблизости шашлычная, где произошло замыкание электропроводки.

Площадь возгорания составила три квадратных метра. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. «Там все локализовали, идет проветривание помещений. Посетителей эвакуировали», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце марта произошел страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство сгоревших — дети. Сегодня суд арестовал начальника пожарного звена Сергея Генина. Его обвиняют в халатности при тушении торгового центра.