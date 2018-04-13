{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
23:34  13 апреля 2018 0

Из шахты лифта валил дым: посетителей торгового центра эвакуировали после ЧП

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожарный, штаб пожаротушения, пожар
Сотрудники МЧС локализовали пожарФото: Анна Майорова © URA.RU

В Московской области в ТЦ «Ногинский» вечером в пятницу, 13 апреля, произошло задымление. Причиной стало замыкание электропроводки в соседнем кафе.

Внутри торгового центра «Ногинский» пошел дым, клубы валили из шахты лифта, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное отделение МЧС России. По данным спасателей, причиной дыма стала загоревшаяся поблизости шашлычная, где произошло замыкание электропроводки.

Площадь возгорания составила три квадратных метра. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. «Там все локализовали, идет проветривание помещений. Посетителей эвакуировали», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце марта произошел страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство сгоревших — дети. Сегодня суд арестовал начальника пожарного звена Сергея Генина. Его обвиняют в халатности при тушении торгового центра.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров