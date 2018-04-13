В Кемерове арестовали пожарного, которого обвинили в гибели 37 человек в «Зимней вишне»

Центральный районный суд в Кемерове в пятницу, 13 апреля, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Сергея Генина, начальника пожарного звена. Его обвиняют в халатности при тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня».
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Генину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 11 июня», — цитирует RT судью. Генин, в свою очередь, вину не признает. В зале суда он заявил, что вместе с его группой «сделали все, что могли и не могли».
Ранее СК РФ возбудил против спасателя Сергея Генина уголовное дело. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность). По версии следствия, пожарный проигнорировал короткий путь к людям и направил свое звено по длинной дороге, тем самым потерял время, в результате чего погибли не менее 37 человек.
За Генина вступился уральский спасатель Анатолий Долговых. Он записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, где назвал позором для всей страны и для МЧС в частности ситуацию, в которую попал Генин. «Человек, который спас несколько человеческих жизней и оказался на острие атаки на случившуюся беду, сидит в клетке как преступник!» — подчеркнул спасатель из Екатеринбурга.