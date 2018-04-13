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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:14  13 апреля 2018 5

В Кемерове арестовали пожарного, которого обвинили в гибели 37 человек в «Зимней вишне»

Кемерово. День 3-ий, тц зимняя вишня
Сергея Генина поместили в СИЗО до 11 июняФото: Данил Айкин © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Центральный районный суд в Кемерове в пятницу, 13 апреля, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Сергея Генина, начальника пожарного звена. Его обвиняют в халатности при тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Генину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 11 июня», — цитирует RT судью. Генин, в свою очередь, вину не признает. В зале суда он заявил, что вместе с его группой «сделали все, что могли и не могли».

Ранее СК РФ возбудил против спасателя Сергея Генина уголовное дело. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность). По версии следствия, пожарный проигнорировал короткий путь к людям и направил свое звено по длинной дороге, тем самым потерял время, в результате чего погибли не менее 37 человек.

За Генина вступился уральский спасатель Анатолий Долговых. Он записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, где назвал позором для всей страны и для МЧС в частности ситуацию, в которую попал Генин. «Человек, который спас несколько человеческих жизней и оказался на острие атаки на случившуюся беду, сидит в клетке как преступник!» — подчеркнул спасатель из Екатеринбурга.

Иван Шестак
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