В Пермском крае проводят проверку домов после гибели пяти человек от угарного газа

За 2017 год в Пермском крае нарушений в сфере жилищно-коммунальных услуг выявлено на 40% меньше, чем годом ранее — всего 9,5 тысячи. Об этом сообщили во время заседания правительства Прикамья, где обсудили основные направления работы краевой Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН).
В 2017 году из всех выявленных нарушений — 72% связаны с претензиями по техническому содержанию дома, 18% — с правомерностью действий управляющей компании (УК) и ТСЖ, 10% — с определением платы за услуги ЖКУ. «Для контроля качества оказания услуг ИГЖН регулярно обследует жилищный фонд региона. В 2017 году сотрудниками инспекции проведена проверка 4820 многоквартирных домов», — отметил и. о. начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.
В свою очередь, глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что сфера ЖКХ является одной из самых проблематичных с точки зрения соблюдения закона. «Понятно, кто бы ни осуществлял управление домами (УК, ТСЖ, ЖСК), мы должны понимать, как соблюдаются права жителей, и контролировать соблюдение законов. Это и делает Инспекция госжилнадзора», — отметил губернатор края. Внимание, по его мнению, должно быть направлено на контроль за квартплатой, тарифами по коммунальным услугам и за техническим состоянием жилфонда. Об этом сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края.
Руководитель ИГЖН отметил, что по факту трагедии в городе Кизел вместе с главами районов и представителями спецорганизаций начата проверка внутридомового газового оборудования. К настоящему моменту уже проверили 108 домов. Решетников уточнил, что в «зоне риска» двух- и трехэтажные дома. По его мнению, следует обратить особое внимание на те дома, где нет доступа для проверки. Такие проблемы губернатор Пермского края посоветовал решать совместно с краевой прокуратурой. По данным Евсюкова, проверка домов, находящихся в зоне риска, завершится к 1 июня 2018 года.