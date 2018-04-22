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22 апреля 2018
21 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:44  22 апреля 2018 0

Названы главные экономические угрозы для человечества

Клипарт, евро, экономика, валюта
Мировая экономика зависит от множества факторовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) на 37 совещании сформулировал главные угрозы для развития мировой экономики. Итоговое коммюнике опубликовано на сайте МВФ.

«Растущая финансовая уязвимость, рост торговой и геополитической напряжённости и исторически высокий мировой долг угрожают перспективам глобального роста», — сообщается в коммюнике, представленном пресс-службой МВФ.

Быстрое развитие инвестиций и торговли способствуют росту мировой экономики, отмечается в официальном документе. Однако демографические проблемы и низкая производительность труда могут сократить потенциальные возможности для развития мировых рынков в будущем. В МВФК утверждают, что данные угрозы не представляют большой опасности в краткосрочной перспективе, однако в будущем могут стать непреодолимым препятствием для глобальной экономики.

Виктор Жуков
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