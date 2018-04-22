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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:59  22 апреля 2018 0

В МЧС подсчитали урон от сокрушительного урагана в Москве. ФОТО

Ураганом повалило почти 600 деревьевФОТО: твиттер-аккаунт @merlin046_

В МЧС подсчитали, какие разрушения принес прошедший 21 апреля ураган в Москве. В результате разгула природной стихии пострадали люди, десятки зданий и автомобилей.

Почти 600 деревьев повалило сильнейшим ветром, повреждена кровля более 30 зданий (жилых и административных). Упали три рекламных баннера, в общей сложности 92 машины получили повреждения в самой Москве. В Новой Москве было нарушено энергоснабжение 60 домов. В Подмосковье есть проблемы с подачей электричества в 655 домах в 25 населенных пунктах. Повалено почти 150 деревьев, повреждено 17 автомобилей.

Кроме того, есть пострадавшие среди людей. В столице в результате бури пострадали 17 человек, из них трое детей и 11 взрослых госпитализированы. В Москве погибла девочка-подросток, на которую упал поднятый ветром мусорный контейнер. В Мытищах погиб мужчина, на которого упала поваленная ветром бытовка.

ФОТО: твиттер-аккаунт @merlin046_
ФОТО: твиттер-аккаунт @Best_Fisher

Виктор Жуков
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