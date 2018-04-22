В МЧС подсчитали, какие разрушения принес прошедший 21 апреля ураган в Москве. В результате разгула природной стихии пострадали люди, десятки зданий и автомобилей.
Почти 600 деревьев повалило сильнейшим ветром, повреждена кровля более 30 зданий (жилых и административных). Упали три рекламных баннера, в общей сложности 92 машины получили повреждения в самой Москве. В Новой Москве было нарушено энергоснабжение 60 домов. В Подмосковье есть проблемы с подачей электричества в 655 домах в 25 населенных пунктах. Повалено почти 150 деревьев, повреждено 17 автомобилей.
Кроме того, есть пострадавшие среди людей. В столице в результате бури пострадали 17 человек, из них трое детей и 11 взрослых госпитализированы. В Москве погибла девочка-подросток, на которую упал поднятый ветром мусорный контейнер. В Мытищах погиб мужчина, на которого упала поваленная ветром бытовка.