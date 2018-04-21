Во время урагана в Москве погиб ребенок

Врачам не удалось спасти пострадавшего ребенка
Во время урагана, обрушившегося на Москву 21 апреля, погиб ребенок. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», — говорится в сообщении.
По информации департамента здравоохранения Москвы, из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из которых находятся в больницах. Состояние трех врачи оценивают как тяжелое, остальных — как средней тяжести и удовлетворительное. Ранее стало известно о гибели мужчины в Мытищах.
В результате стихии в городе повалены сотни деревьев. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий.