Названы самые вымирающие города Свердловской области

12:07 25 апреля 2018 0

Смертность превысила рождаемость в регионе на 8,1% Фото: depositphotos.com © URA.RU

Численность населения Свердловской области за 2017 год сократилась на 4 тыс. 085 человек, подсчитали специалисты Свердловскстата. По данным аналитиков, отрицательная статистика сложилась в 63 муниципальных образованиях, и только в десяти количество жителей выросло.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловскстата, максимально население уменьшилось в Верх-Нейвинском городском округе (на 3,1%), в Кировградском (на 2,5%), в Махневском муниципальном образовании (на 2,4%), в Пелыме (на 2,3%) и в Таборинском муниципальном районе (на 2,2%).

«Основной причиной сокращения численности населения Свердловской области стала естественная убыль населения (4299 человек). По сравнению с 2016 годом, в 2017 году она увеличилась в 4,3 раза. Миграционный прирост населения частично восполнил потери численности населения области — на 5%», — отметили в Свердловскстате.

За 2017 год в области родилось 53 тыс. 386 детей (на 6 тыс. 454 меньше, чем в 2016-м), а умерло 57 тыс. 685 человек (меньше на 3 тыс. 146 человек). Таким образом смертность превысила рождаемость на 8,1%. Наибольшим приростом населения отметились Среднеуральск (на 2,3%), Верхняя Пышма (на 1,3%), Екатеринбург (на 0,9%), Арамильский городской округ и Верхнее Дуброво (на 0,8%). Всего на 1 января 2018 года в области проживало 4 млн 325 тыс. 256 человек.