Пермский суд взялся за дело девушки-рабыни без имени, фамилии и даты рождения

В Перми суд Индустриального района принял к рассмотрению дело девушки, у которой нет фамилии, имени, даты и места рождения. Об этом «URA.RU» рассказали представители суда.
Около трех десятков лет девушка жила в приемной семье, не имея никаких документов. Также она нигде не училась, не знала своего настоящего имени и фамилии, однако опекуны называли ее Мариной. Чиновники узнали о существовании Марины только от журналистов: сначала пермских, потом и федеральных. Теперь девушке придется доказывать факт рождения в суде.
Уполномоченный по правам человека Пермского края Павел Миков в телефонном интервью сказал «URA.RU», что такой случай — уникальный, так как нет совсем никаких документов. Тем не менее процедура установления личности известна. «Суд будет полагаться на экспертизы, в том числе генетическую, — сказал омбудсмен, — так станет известен приблизительный возраст. Девушке присвоят фамилию, имя, отчество, какие она сама назовет в суде. Потом с решением суда она обратится в ЗАГС, получит документы». Павел Миков пояснил, что экспертизы по решению суда оплатит государство.