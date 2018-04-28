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25 апреля 2018
17:26  28 апреля 2018 0

Пермский суд взялся за дело девушки-рабыни без имени, фамилии и даты рождения

Балуев в суде Пермь, суд
Процесс займет от двух месяцевФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми суд Индустриального района принял к рассмотрению дело девушки, у которой нет фамилии, имени, даты и места рождения. Об этом «URA.RU» рассказали представители суда.

Около трех десятков лет девушка жила в приемной семье, не имея никаких документов. Также она нигде не училась, не знала своего настоящего имени и фамилии, однако опекуны называли ее Мариной. Чиновники узнали о существовании Марины только от журналистов: сначала пермских, потом и федеральных. Теперь девушке придется доказывать факт рождения в суде.

Уполномоченный по правам человека Пермского края Павел Миков в телефонном интервью сказал «URA.RU», что такой случай — уникальный, так как нет совсем никаких документов. Тем не менее процедура установления личности известна. «Суд будет полагаться на экспертизы, в том числе генетическую, — сказал омбудсмен, — так станет известен приблизительный возраст. Девушке присвоят фамилию, имя, отчество, какие она сама назовет в суде. Потом с решением суда она обратится в ЗАГС, получит документы». Павел Миков пояснил, что экспертизы по решению суда оплатит государство.

Максим Ишматов
© Служба новостей «URA.RU»
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