{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:50  28 апреля 2018 0

Свердловская власть провела субботник без Куйвашева в сильно усеченном составе. Считаем прогульщиков! ФОТО

Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург
Традиционный субботник прогуляли многие представители властиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Традиционный апрельский субботник свердловской власти прошел без участия губернатора Евгения Куйвашева. Тот, по слухам, уже вернулся в Москву, где готовит отчет по работе делегации в странах Африки. Там же, по неподтвержденной информации, находится и глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, уехавший объясняться, почему он утвердил список кандидатов в думу Екатеринбурга без разрешения губернатора.

Отсутствие губернатора на субботнике в Свердловском областном госпитале ветеранов войн подействовало на всю команду расслабляюще. В итоге, члены кабмина подошли к общему делу формально: убирать территорию медучреждения прибыли только те высшие чины, кому это оказалось близко по профилю. Еще 22 члена кабмина по разным причинам на «корпоративной уборке» не появились.

Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , иванов александр, субботник, симаков сергей, уборка территории
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работать лопатами и граблями приехали оставшийся за главного на территории региона первый вице-губернатор Алексей Орлов, его коллега и глава МУГИСО Сергей Зырянов (госпиталь стоит на областной земле), министр природных ресурсов Алексей Кузнецов (как потенциальный сменщик Зырянова и ответственный за природу) и министр здравоохранения Андрей Цветков (навестил профильное учреждение), а также глава департамента молодежной политики Ольга Глацких (из-за принимавшей участие молодежи и вынужденной необходимости демонстрировать принадлежность команде).

«Команда явиться была только по вице-губернаторам, министрам никто ничего не сказал, поэтому они либо профилонили, либо провели субботники для команд министерств», — пояснил один из не явившихся в госпиталь.

Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , шептий виктор, лаппо валентин, посадка елей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически в полном составе к высшим чиновникам присоединился департамент информационной политики региона во главе с его руководителем Александром Ивановым. Представителям органов исполнительной власти помогали депутаты Заксобрания от разных партий, лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий, например, вскапывал землю бок о бок с либерал-демократами Михаилом Зубаревым, Павлом Мякишевым и Кириллом Некрасовым. Помогал им глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко на пару с депутатами екатеринбургской Думы Ирой Овчинниковой и Сергеем Мелёхиным.

Несмотря на отсутствие губернатора, на площадку прибыла его охрана и даже помогла посадить деревце.

— А вы чем будете заниматься — посадками или загребать? — шутили чиновники «Белого дома».

— Посадками занимаются в других службах, а по нашей части — грести, — отвечали их коллеги из Заксобрания.

— Сезон открыли, пора и в сад выбираться, — резюмировал советник главы администрации губернатора Александр Рыжков и все продолжили красить поребрики, сажать кедры, мести территорию.

Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , дубичев вадим, земляные работы, посадка деревьев
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , субботник, уборка территории
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , рыжков александр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , иванов александр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , дубичев вадим, орлов алексей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , бабушкина людмила, дубичев вадим, орлов алексей, кузнецов алексей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , погудин вячеслав
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , ноженко дмитрий, зубарев михаил, марчевский анатолий
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , спектор семен
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , шептий виктор, зырянов сергей, цветков андрей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , орлов алексей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , бабенко виктор, погудин вячеслав, глацких ольга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , зырянов сергей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , зырянов сергей, цветков андрей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительственный субботник у Госпиталя ветеранов всех войн. Екатеринбург , шептий виктор, зырянов сергей, клименко михаил, цветков андрей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров