20:50 28 апреля 2018 0

Традиционный субботник прогуляли многие представители власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Традиционный апрельский субботник свердловской власти прошел без участия губернатора Евгения Куйвашева. Тот, по слухам, уже вернулся в Москву, где готовит отчет по работе делегации в странах Африки. Там же, по неподтвержденной информации, находится и глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, уехавший объясняться, почему он утвердил список кандидатов в думу Екатеринбурга без разрешения губернатора.

Отсутствие губернатора на субботнике в Свердловском областном госпитале ветеранов войн подействовало на всю команду расслабляюще. В итоге, члены кабмина подошли к общему делу формально: убирать территорию медучреждения прибыли только те высшие чины, кому это оказалось близко по профилю. Еще 22 члена кабмина по разным причинам на «корпоративной уборке» не появились.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работать лопатами и граблями приехали оставшийся за главного на территории региона первый вице-губернатор Алексей Орлов, его коллега и глава МУГИСО Сергей Зырянов (госпиталь стоит на областной земле), министр природных ресурсов Алексей Кузнецов (как потенциальный сменщик Зырянова и ответственный за природу) и министр здравоохранения Андрей Цветков (навестил профильное учреждение), а также глава департамента молодежной политики Ольга Глацких (из-за принимавшей участие молодежи и вынужденной необходимости демонстрировать принадлежность команде).

«Команда явиться была только по вице-губернаторам, министрам никто ничего не сказал, поэтому они либо профилонили, либо провели субботники для команд министерств», — пояснил один из не явившихся в госпиталь.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически в полном составе к высшим чиновникам присоединился департамент информационной политики региона во главе с его руководителем Александром Ивановым. Представителям органов исполнительной власти помогали депутаты Заксобрания от разных партий, лидер свердловских «единороссов» Виктор Шептий, например, вскапывал землю бок о бок с либерал-демократами Михаилом Зубаревым, Павлом Мякишевым и Кириллом Некрасовым. Помогал им глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко на пару с депутатами екатеринбургской Думы Ирой Овчинниковой и Сергеем Мелёхиным.

Несмотря на отсутствие губернатора, на площадку прибыла его охрана и даже помогла посадить деревце.

— А вы чем будете заниматься — посадками или загребать? — шутили чиновники «Белого дома».

— Посадками занимаются в других службах, а по нашей части — грести, — отвечали их коллеги из Заксобрания.

— Сезон открыли, пора и в сад выбираться, — резюмировал советник главы администрации губернатора Александр Рыжков и все продолжили красить поребрики, сажать кедры, мести территорию.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU