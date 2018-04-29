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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:30  29 апреля 2018 0

Россия запретила въезд в страну русофобам из Прибалтики. В черном списке не только политики

Клипарт, разное. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ ответил Вильнюсу на «акт Магнитского»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МИД РФ утвердил список граждан Литвы, которым запрещен въезд на территорию России. В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что мера стала ответом Москвы на литовский «список Магнитского».

Известно, что в черном списке МИДа оказались «наиболее враждебно настроенные» политики, депутаты и политологи из Литвы. В ведомстве подчеркнули, что при необходимости в документе могут появиться новые фамилии. «Не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. Предупреждаем, что стоп-лист остается открытым и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии» — приводит сообщение МИД РФ телеканал RT.

Аналог «акта Магнитского» был одобрен парламентом Литвы в 2017 году, а в январе 2018 года список законодательно утвердила премьер-министр страны Даля Грибускайте. Список состоит из 49 россиян, которым запрещается въезд на территории балтийской республики, напоминает Nation News. Среди оказавшихся под санкциями — руководитель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также несколько представителей судейского корпуса.

Сергей Макеев
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