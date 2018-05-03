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Главные новости Курганской области
18:52  03 мая 2018 0

В Курганской области трое пьяных полицейских избили мужчину

Брифинг УМВД антикоррупция Курган, мвд, шеврон, полиция
Мужчина заявляет, что его избили нетрезвые сотрудники полицииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шумихе трое высокопоставленных полицейских, находясь в нетрезвом состоянии, устроили драку с местным жителем. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказал участник инцидента, пожелавший не называть своего имени.

Потасовка произошла еще в марте в одном из местных баров. «Это было примерно часа в три ночи. Я стоял в курилке. Туда вошли трое пьяных. Они стали на словах ко мне приставать. Я сначала попытался сгладить ситуацию, чтобы до кулаков дело не дошло. Один из них меня ударил. В ответ я его ударил. Так и завязалась драка, в которой участвовали уже все трое», — рассказал «URA.RU» пострадавший.

По его словам, все нападавшие были сотрудниками полиции. «Я знал, что они полицейские, должности у них высокие», — сообщил житель Шумихи. Обращаться в полицию он не стал, так как посчитал, что это бессмысленно, учитывая статус обидчиков. Но пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью. «В драке я челюсть сломал. Съездил в Курган. Там мне врачи сказали, что проблема не только с костью, но еще и с нервом. Нужна операция, которую в Кургане сделать не смогут. Отправили в Екатеринбург, но и там мне сказали, что за это никто не возьмется. Так и хожу с неправильно сросшейся челюстью», — поделился шумихинец.

По информации пострадавшего, двоих участников драки уже уволили из органов внутренних дел, после чего бывшие полицейские его не беспокоили. Однако увольнение мужчина связывает именно с дракой в баре: «Свидетелей много было». Житель Шумихи также сообщил, что инцидентом занимаются следственные органы, однако никаких подробностей он не знает. Нет у него информации и о том, возбуждалось ли уголовное дело.

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Шумихинский» Николай Иванов заявил «URA.RU», что подобных инцидентов зарегистрировано не было. От дальнейших комментариев он отказался. Ничего не знают о данном случае и в прокуратуре Шумихинского района. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета также сообщили, что в настоящее время такого дела у них в работе нет.

Станислав Достовалов
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