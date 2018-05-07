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Главные новости Пермского края
11:52  07 мая 2018 2

В Прикамье развернут масштабную сеть кабинетов для медпомощи пенсионерам

В 2018 году количество кабинетов геронтологии в Пермском крае увеличится до 19Департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края

В Пермском крае откроются новые кабинеты геронтологии, где пожилым людям будут оказывать квалифицированную помощь. В 2018 году планируется открыть до 19 таких кабинетов по всему региону.

К настоящему времени новые кабинеты открыты уже в Перми, Краснокамске, Чусовом и Чернушке. На базе «Пермского краевого госпиталя ветеранов войн» открылся геронтологический центр на 120 мест. К осени в регионе ожидается появление еще 10 кабинетов по оказанию помощи пожилым людям.

Открытие кабинетов геронтологии проходит в рамках проекта «Территория заботы», в котором Прикамье участвует с августа 2017 года. В краевом министерстве здравоохранения пояснили, что суть проекта в создании единой системы долговременной медицинской помощи пенсионерам за счет преемственности ведения пациента органами здравоохранения и социальной защиты. По поручению главы региона Максима Решетникова вопросам гериатрии [частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста] в Прикамье уделяют особое внимание, сообщает департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

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По словам внештатного специалиста по гериатрии краевого министерства здравоохранения Натальи Ярославцевой, в кабинеты геронтологии обращаются не только местные пенсионеры, но и жители отдаленных районов. «К нам приезжают пациенты и из других территорий края. Безусловно, мы планируем открывать гериатрические кабинеты и в отдаленных территориях, чтобы облегчить транспортную доступность», — отметила она. Врач-гериатр Пермской городской поликлиники №7 Оксана Болдина сообщает, что за ней закреплено порядка 13,8 тысячи пациентов.

По данным заведующей кафедрой госпитальной терапии «Пермского государственного медицинского университета им. Академика Е. А. Вагнера» Ярославы Хаваевой, в Прикамье ведется работа над созданием полноценной системы оказания гериатрической помощи. Так, в 2017 году на базе кафедры «Терапии и семейной медицины» Пермского государственного медицинского университета открылась специальность «Гериатрия». «В прошлом году мы подготовили 15 таких врачей, в этом году у нас учится еще 21 врач», — уточнила Хаваева.

Отметим, что на развитие инфраструктуры здравоохранения Пермского края в 2018—2019 годы будет направлено 1,807 млрд рублей: 1,107 млрд рублей из краевого бюджета, 400 млн рублей из фонда медицинского страхования и 300 млн рублей из страхового запаса. На капитальный и текущий ремонт медучреждений будет потрачено 1,3 млрд рублей, еще 500 млн рублей пойдут на закупку оборудования.

Иван Шестак
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