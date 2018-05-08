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Главные новости Челябинской области
10:35  08 мая 2018 0

В крупном челябинском вузе прошли обыски

Заседание рабочей группы Общественной палаты по вопросу строительства Томинского ГОК. Челябинск, южно-уральский государственный аграрный университет, юугау
В ЮУрГАУ уже второй раз за полгода приходят силовикиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обыски и выемку документов провели силовики в расположенном в Троицке Институте ветеринарной медицины, входящем в Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ). Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, проверялась информация о зачислении иностранных студентах.

«В вузе изъяли документацию, в том числе личные дела иностранных студентов и результаты тестирования зарубежных абитуриентов. Опросили нескольких преподавателей и иностранных студентов», — добавил ньюсмейкер. Один из сотрудников вуза рассказал, что оперативные мероприятия проводились накануне, 7 мая, когда в институт приезжал ректор ЮУрГАУ Виктор Литовченко для торжественного поздравления ветеранов с Днем Победы. Глава университета не стал скрывать факта прихода силовиков. «Коллеги, которых мы уволили, пожаловались в очередной раз на то, за что сами и пострадали — прием иностранных студентов. Мы ничего страшного в этом не видим. Нас уже проверяли и подтвердили правильность действий университета. Мы все необходимые документы представили. Работаем в штатном режиме», — заверил Виктор Литовченко.

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Виктор Литовченко (справа) считает, что приход силовиков связан с жалобами уволенных проректоров
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ректор имел ввиду бывших проректора по международным отношениям Сергея Золотых и проректора по научной работе Константина Сазонова. Их уволили после скандала полугодичной давности. 15 сентября 2017 года сотрудники УФСБ по области и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по региону провели обыски в ЮУрГАУ, изъяли документы и крупную сумму в валюте из сейфа Золотых. На него и Сазонова возбудили уголовные дела.

Как позднее выяснилось, силовики приходили по жалобе о нарушениях при наборе иностранных студентов для обучения за счет бюджета и о стажировке студентов из иностранных вузов в Челябинске. После проверки выяснилось, что серьезных нарушений нет, а валюта из сейфа Золотых является его личными деньгами. Уголовные дела закрыли. Однако Сазонова и Золотых уволили по требованию ректора вуза. Оба пытались через суд восстановиться, но проиграли разбирательства.

Южно-Уральский государственный аграрный университет был образован в 2014 году путем слияния двух вузов — Челябинской государственной агроинженерной академии (ЧГАА) и Уральской государственной академии ветеринарной медицины (УГАВМ) в Троицке. Возглавил новый вуз Виктор Литовченко, ранее руководивший ветеринарной академией.

Сергей Леонов
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