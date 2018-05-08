Замначальника свердловской колонии «погорел» на телогрейках

Краснотурьинский городской суд вынес приговор по делу бывшего замначальника ИК-16, руководившего учебно-производственной мастерской колонии. Мужчина обвинялся в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
По версии следствия, в 2015—2016 годах мужчина посодействовал заключению госконтракта между ИК и поставщиком ткани. Были выставлены счета-фактуры. Колония их оплатила, после чего, как уточняет прокуратура Свердловской области, бизнесмен передал замглавы учреждения 60 тысяч рублей с лишним из этих денег. При этом ткань в реальности не поставлялась.
Кроме того, отмечает прокуратура, в 2016—2017 годах мужчина, используя свое должностное положение, участвовал в управлении организации, занимающейся пошивом спецодежды (телогреек). Прибыль между ним и руководителем фирмы делилась в соотношении 30% и 70% соответственно. Таким образом, замглавы колонии, по информации прокуратуры, заработал более 800 тысяч рублей.
В итоге суд назначил гражданину штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил. В течение десяти дней прокуратура изучит вердикт и примет решение по поводу обжалования.