Пайщики требуют квартиры, за которые они заплатили миллионы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пайщики екатеринбургского ЖСК «Соловьи», который в 2008 году начинал строить шансонье Александр Новиков с компанией «Домбери», снова идут в суд. Заседание состоится 12 марта в Арбитражном суде.

«В конце прошлого года состоялся суд над председателем жилищного кооператива Олегом Плотниковым. В суде он признал свою вину. Было установлено, что решение об увеличении ранее установленных взносов и подписании допсоглашения он провел, «используя свои полномочия и вопреки законным интересам ЖСК «Соловьи». В судебном постановлении сказано, что «Плотников принял меры к заглаживанию причиненного ущерба, принес свои извинения». В итоге уголовное преследование было прекращено, и Плотникову выписали судебный штраф 40 тысяч рублей», — рассказала «URA.RU» член правления ЖСК Наталья Маслакова.

Строительные проекты Александра Новикова заканчиваются судами Фото: Анна Майорова © URA.RU

На основании вновь открывшихся обстоятельств — судебного признания, что дополнительные деньги с пайщиков требовали незаконно, был подан иск в арбитраж.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что дом на улице Республиканской, 5 начала строить в 2008 году компания «Домбери», к которой имел отношение Новиков. После того, как стройка встала, уже позже к проекту подключилась компания «Техстрой». Компания при помощи Плотникова подписала допсоглашение о доплате — четыре тысячи рублей за квадратный метр. Таким образом компания должна была дополнительно собрать с пайщиков 40 млн. 200 человек доплатили и вселились в квартиры, 56 пайщиков, которые не успели доплатить, не получили ни квартир, ни своих ранее внесенных денег за жилье — несколько миллионов каждый.

«Наши квартиры уже оформлены на третье лицо, это кража. В отношении „Техпомощи“ сейчас расследуется уголовное дело по статье „мошенничество“. Дело расследуется медленно, ведь они имеют высокопоставленных покровителей. Так, замгендиректора „Техстроя“ Галина Шевчук заявила мне прямым текстом, что ни квартиры, ни денег назад я не получу, в кабинете министра строительства области Михаила Волкова», — добавила Наталья Маслакова.

В суде установили, что Олег Плотников действовал незаконно Фото: «URA.RU»

Ранее гендиректор «Техстроя» Валерий Арсенчук объяснил свою позицию: «На сегодняшний день 200 человек уже заселились и живут в доме, а 10 человек бегают и шумят, не хотят доплачивать. А как иначе, если начинали строить 10 лет назад по одной цене, а заканчивали по другой?»

Александр Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, которые начинали строительство ЖСК «Соловьи», сейчас ждут суда по делу ЖСК «Бухты Квинс». По версии следствия, они украли у пайщиков 54 млн рублей. Их подельница Лариса Ассонова пошла на сделку со следствием, признала свою вину, и уже осуждена.